ليفربول يصعق لايبزيج بهدفين وينهي مسلسل هزائمه

بودابست-سانا

سجل ليفربول هدفين في غضون خمس دقائق في بداية الشوط الثاني بواسطة محمد صلاح وساديو ماني ليصعق رازن بال شبورت لايبزيج 2-صفر في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم.

وسيخوض بطل انكلترا الذي خسر آخر ثلاث مباريات له في الدوري الممتاز لتصبح آماله في الاحتفاظ باللقب في مهب الريح مباراة الإياب في إنكلترا في العاشر من أذار بأفضلية جيدة.

وخطف صلاح بسهولة تمريرة مارسيل سابيتسر الخلفية ليضع ليفربول في المقدمة في الدقيقة الـ 53 ويمهد الطريق لأول انتصار للفريق في أي مسابقة منذ أواخر كانون الثاني.

واستفاد ماني من خطأ آخر حين أخفق نوردي موكيلي في تشتيت الكرة بعد خمس دقائق ليصبح الفريق الألماني في ورطة حقيقية على ملعب بوشكاش في بودابست حيث أقيمت المباراة بعد نقلها بسبب قيود احتواء فيروس كورونا في ألمانيا.

ودخل لايبزيج المباراة منتشياً بسلسلة من أربعة انتصارات وسدد في القائم في بداية الشوط الأول لكنه بدأ بلا أنياب هجومية عقب الهدفين حتى أهدر تايلر آدمز فرصة في الوقت المحتسب بدل الضائع.