ميسي يعادل رقم راؤول بتسجيل الأهداف في دوري أبطال أوروبا

مدريد-سانا

نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة في معادلة رقم لاعب ريال مدريد السابق راؤول غونزاليس بتسجيله هدفاً ضد باريس سان جيرمان في الدقيقة الـ 27 من اللقاء ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت شبكة أوبتا المختصة في عالم الأرقام القياسية والإحصائيات أن ميسي سجل للعام الـ 17 على التوالي في دوري أبطال أوروبا في الفترة بين 2005 و2021 ليعادل إنجاز راؤول بين عامي 1995 و2011.

ولعب ميسي صاحب الـ 33 عاماً مع برشلونة منذ عام 2001 حيث انضم لفريق الشباب أولا ثم انتقل للفريق الأول عام 2004 بينما ينتهي عقده مع النادي الكتالوني في الصيف المقبل.