الذهب يهبط 1.7 بالمئة مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية

لندن-سانا

هبطت أسعار الذهب بما يصل إلى 1.7 بالمئة اليوم إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب في المعاملات الفورية سجل 1794.50 دولاراً للأوقية في أواخر جلسة التداول بعد أن لامس أدنى مستوى منذ الرابع من شباط كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة لتسجل عند التسوية 1799 دولاراً للأوقية.

وهبط البلاتين 3.16 بالمئة إلى 1261.50 دولاراً للأوقية كما تراجعت الفضة 1.2 بالمئة إلى 27.25 دولاراً للأوقية بينما نزل البلاديوم 0.13 بالمئة إلى 2385.10 دولاراً للأوقية.