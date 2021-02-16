الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران أخطرتنا بوقفها تنفيذ الإجراءات الطوعية بالاتفاق النووي

جنيف-سانا

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تبلغت من إيران عزمها وقف تنفيذ الإجراءات الطوعية بموجب الاتفاق النووي في الـ 23 شباط بما فيها البروتوكول الإضافي.

وأوضح مدير الوكالة رافائيل غروسي في تصريح نقلته وكالة أنباء فارس أنه سيتوجه الى إيران لبحث إيجاد حل يسمح للوكالة بمواصلة أنشطة التحقق الأساسية.

وكان المندوب الدائم لإيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب ابادي أعلن أمس أنه سلم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رسالة وقف الإجراءات الطوعية لإيران بموجب الاتفاق النووي فيما أكدت الحكومة الإيرانية في وقت سابق اليوم أن تعليق عملية التنفيذ الطوعي للبروتوكول الاضافي في الاتفاق النووي الإضافي تتم وفق البند السادس من قانون الإجراء الاستراتيجي المصدق عليه من قبل مجلس الشورى الإسلامي وهو لا يعنى بالضرورة قطع التعاون مع وكالة الطاقة الذرية.