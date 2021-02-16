مباحثات سورية إيرانية لتفعيل التعاون العلمي

دمشق-سانا

تركزت جلسة المباحثات التي عقدت اليوم في جامعة دمشق برئاسة الدكتور محمد يسار عابدين رئيس الجامعة والدكتور محمد رضا حاجيان مدير مشروع توثيق وتعميق العلاقات الشعبية بين سورية وإيران حول علاقات التعاون العلمي بين جامعة دمشق والجامعات الإيرانية في مجال العلوم السياسية والاقتصادية والإدارة والحقوق.

وتناولت مناقشات الحضور آليات التبادل الطلابي والأبحاث العلمية المشتركة والاساتذة في الكليات والاختصاصات المتماثلة لدى الجانبين والاتفاقيات العلمية الموقعة بين الجانبين وضرورة متابعة تنفيذها على أرض الواقع مع دراسة إمكانية التوسع فيها لتشمل مجالات أخرى ومناقشة سبل التعاون والإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه والمشاركة في النشاطات والندوات الثقافية الحوارية حول القضايا العربية والدولية.

وأكد الدكتور عابدين استعداد الجامعة للتشبيك مع الجانب الإيراني في مجالات الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والاقتصادية نظراً لأهمية هذه الاختصاصات في تقدم وتطور المؤسسات في أي بلد.

بدوره أعرب الدكتور حاجيان عن رغبة الجانب الإيراني بتوسيع أطر التعاون مع جامعة دمشق ودعمها في مجال تقديم المنح الجامعية لطلاب الدراسات العليا والمساهمة في تأهيل المعيدين بالاختصاصات والمجالات التي ترغب بها جامعة دمشق وفق الضوابط الموضوعة.

شارك في الجلسة أساتذة وباحثون من كليات الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية في عدد من الجامعات الإيرانية وجامعة دمشق ونواب رئيس الجامعة للشؤون العلمية والبحث العلمي والدراسات العليا.

هيلانه الهندي