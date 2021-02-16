فنانات يتطوعن لتنفيذ رسومات جدارية تزيينية في اللاذقية

الثلاثاء / 16 / 02 / 2021
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
افتتاح اللقاء الدولي الـ 15 ضمن صيغة أستانا حول سورية في سوتشي
2021-02-16
سوسان يلتقي الوفد الروسي وبيدرسون في إطار لقاء سوتشي ضمن صيغة أستانا
2021-02-16
لافرنتييف: لقاء سوتشي يناقش مواصلة الحرب على الإرهاب وعودة اللاجئين السوريين
2021-02-16
وزير الخارجية الطاجيكي: سورية مستعدة للمساعدة بإعادة عائلات الإرهابيين الطاجيك إلى بلادهم
2021-02-15
لافروف يناقش مع بيدرسن الخميس المقبل حل الأزمة في سورية
2021-02-15
الرئيس العراقي خلال لقائه السفير الدندح: استقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق وسورية
2021-02-15
جنرال تركي متقاعد: أردوغان يشكل خطراً على الجميع
2021-02-15
محليات
المهندس عرنوس لأعضاء مجلس الشعب عن محافظة طرطوس: توفير المقومات اللازمة لجذب الاستثمارات
2021-02-16
عمال طرطوس يطالبون بإقامة مزارع سمكية شاطئية ومعمل عصائر
2021-02-16
بدء إعادة تأهيل دوار باب مصلى بدمشق
2021-02-16
وزارة التربية تخصص الأسبوع القادم للاحتفال باللغة العربية في المدارس
2021-02-16
بطريركية موسكو ومنظمة الأخوة القتالية الروسية يقدمان كراسي متحركة لطلاب معهد الإعاقة الحركية بدمشق
2021-02-16
القبض على عصابة تسرق منازل المواطنين في اللاذقية
2021-02-16
الجعفري لوفد أكاديمي إيراني: أهمية توظيف الثقافة والأدب في خدمة الدبلوماسية
2021-02-16
رياضة
فوز الشرطة على الساحل في افتتاح الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2021-02-16
ديوكوفيتش يتأهل إلى نصف النهائي في بطولة استراليا للتنس
2021-02-16
ريال مدريد الإسباني يخطط لاستعادة حكيمي
2021-02-16
مانشستر يونايتد يجدد عقد مهاجمه غرينوود
2021-02-16
السومة ثالثاً في استفتاء لجائزة أفضل لاعب في الدوريات العربية
2021-02-16
اليابانية أوساكا تتأهل لنصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
2021-02-16
تشيلسي يفوز على نيوكاسل يونايتد بثنائية نظيفة في الدوري الإنكليزي لكرة القدم
2021-02-16
اقتصاد
بيع المازوت المخصص لري محصول القمح في المناطق المحررة من الإرهاب بإدلب
2021-02-16
بكلفة مليار و200 مليون ليرة… تأهيل محطة أبقار دير الزور
2021-02-16
زراعة دير الزور: واقع محصولي القمح والشعير جيد ولم تسجل أي إصابات حشرية
2021-02-16
غرام الذهب يرتفع 3 آلاف ليرة في السوق المحلية
2021-02-16
من الحقل إلى المصنع… مشروع وزارة الصناعة لتجاوز الحلقات الوسيطة
2021-02-16
زراعة الحسكة: بدء زراعة الغراس الحراجية والمثمرة لأول مرة منذ سبع سنوات
2021-02-16
المناطق الحرفية في حمص.. شريك رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
2021-02-16
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
افتتاح اللقاء الدولي الـ 15 ضمن صيغة أستانا حول سورية في سوتشي
الهجمات ضد ميليشيا (قسد) متواصلة… ومقتل 3 منهم بريفي دير الزور والحسكة
لافرنتييف: لقاء سوتشي يناقش مواصلة الحرب على الإرهاب وعودة اللاجئين السوريين
الجعفري لوفد أكاديمي إيراني: أهمية توظيف الثقافة والأدب في خدمة الدبلوماسية
ميليشيا (قسد) تختطف عشرات المدنيين من قرى وبلدات بريفي الرقة والحسكة
أمطار متوقعة بعد الظهر مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي قطبي المنشأ
الصحة: شفاء 75 شخصاً وتسجيل 43 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 3 حالات
الدفاع الروسية: رصد 35 اعتداء لإرهابيي (جبهة النصرة) بمنطقة خفض التصعيد في إدلب
ميليشيا (قسد) تختطف 10 معلمين لتدريسهم المناهج الحكومية في مدينة الحسكة
ذروته ليل الثلاثاء.. ثلوج على مرتفعات القلمون والسويداء-فيديو
فنانات يتطوعن لتنفيذ رسومات جدارية تزيينية في اللاذقية
2021-02-16
تصوير: مجد سليمان
رسومات جدارية تزيينية
2021-02-16
sally
سابق
مباحثات سورية إيرانية لتفعيل التعاون العلمي
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved