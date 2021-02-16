شركة بوينغ تطور طلاء للحفاظ على المحطات الفضائية آمنة من البكتيريا والفيروسات بما فيها كورونا

كانبرا-سانا

طورت شركة بوينغ بالتعاون مع جامعة كوينزلاند الأسترالية طلاء سطحياً يستخدمه رواد الفضاء كمضاد للميكروبات ومحاربة الفيروسات بما في ذلك فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً لما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية (أي إس إس) يجرون تجارب باستخدام الطلاء الذي تم تصميمه في البداية للحفاظ على المحطات الفضائية آمنة من البكتيريا الموجودة بين الكواكب ومن ثم تم تعديل صيغته بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد مايك ديلاني كبير مسؤولي سلامة الطيران في بوينغ أنه بينما يستمر الاختبار في المدار وعلى الأرض تشجع النتائج الأولية للمركب الكيميائي المضاد للميكروبات.. فيما أوضح البروفيسور مايكل مونتيرو من المعهد الأسترالي للهندسة الحيوية وتكنولوجيا النانو في الجامعة أنه كان الغرض الأساسي من الطلاء المضاد للميكروبات هو المساعدة في حماية المهمات الفضائية لكن بعد أن ضرب الوباء الحالي العالم عدلت صيغته لاستهداف فيروس كورونا.