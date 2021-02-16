(استيقاظ متأخر).. فيلم جديد للمؤسسة العامة للسينما

دمشق-سانا

تتابع المؤسسة العامة للسينما تحضيرات وأعمال الفيلم الروائي القصير (استيقاظ متأخر) للمخرج بشار عباس في أولى تجاربه الإخراجية مع المؤسسة العامة للسينما.

وفي تصريح لسانا الشبابية تحدث عباس عن هذه التجربة قائلاً “يعتمد الفيلم على الإيماء الحركي إيماناً مني بأن الحوار وما يقال هو خارج الفعل الدرامي إذ أن زمان العمل مع الممثلين ليس بطويل لنرى جودة الأداء ومدى قدرة الكاميرا على التقاطه وهذا هو التحدي بالنسبة لي ثم يأتي المونتاج لإضافة اللمسة الأخيرة”.

وأشار إلى أن القصة في الفيلم تركز على مقولة محددة بحيث يكون المشاهد مع لحظة النهاية استطاع استخلاص هذه المقولة دون أن يراها بطريقة مباشرة.

يذكر أن الفيلم من إنتاج المؤسسة العامة للسينما 2021 وسيناريو وإخراج بشار عباس ومن بطولة مجموعة ممثلين شباب منهم سامر سفاف- أنس كاتب- علي إسماعيل- إنانا راشد- علاء زهر الدين- مروان خلوف- عدي حسن- جولييت خوري-تمام رضوان.

ربى شدود