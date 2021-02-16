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فوز الشرطة على الساحل في افتتاح الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم

2021-02-16

دمشق-سانا

فاز فريق الشرطة على الساحل بهدف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الجلاء بدمشق في افتتاح الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وسجل الشرطة هدفه في الدقيقة الثالثة عبر محمد غلاب ليرفع بهذا الفوز رصيده إلى 18 نقطة وبقي في المركز العاشر فيما تجمد رصيد الساحل عند 8 نقاط في المركز الثاني عشر.

وتستكمل هذه الجولة منافساتها غداً فيلتقي الجيش مع الكرامة والاتحاد مع الحرية والحرجلة مع الطليعة وتشرين مع الفتوة وجبلة مع حطين والوثبة مع الوحدة.

ويتصدر الجيش ترتيب الفرق برصيد 34 نقطة يليه تشرين والكرامة بـ 31 نقطة لكل منهما ثم حطين بـ 30 نقطة فالوحدة 28 نقطة والطليعة 23 نقطة فالاتحاد وجبلة بـ 19 نقطة لكل فريق والوثبة والشرطة بـ 18 نقطة لكل منهما والحرجلة 12 نقطة والساحل 8 نقاط والحرية 7 نقاط ثم الفتوة 5 نقاط.

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