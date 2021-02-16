وزارة التربية تخصص الأسبوع القادم للاحتفال باللغة العربية في المدارس

دمشق-سانا

خصصت وزارة التربية الأسبوع القادم من الـ 21 من شباط الجاري وحتى الـ 25 منه لتكثيف الفعاليات والأنشطة المتعلقة باللغة العربية بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم.

وطلبت الوزارة من مديرياتها في المحافظات التعميم على المدارس العامة والخاصة والمعاهد التابعة لها إقامة معرض للكتاب في القاعات متعددة الأغراض وفي مكتبات المدارس وتنشيط برامج استعارة الكتب فيها وكتابة لافتات تتضمن شعراً ونثراً وأقوالاً لمستشرقين تشيد باللغة العربية وتبين دورها في مسيرة الحضارة البشرية إضافة إلى تفعيل الإذاعة المدرسية للحديث عن اللغة العربية وإجراء مناظرات ومقابلات وتكريم المتميزين في الإنتاج الأدبي.

كما طلبت الوزارة تخصيص الحصة الأولى في اليوم الأول من شهر آذار للحديث عن أهمية اللغة العربية في الحفاظ على وحدة أمتنا وهويتنا الثقافية ودورها في حياة الفرد والمجتمع وضرورة المحافظة عليها.

وأعلن الاحتفال باليوم الدولي للغة الأم في تشرين الثاني عام 1999 من أجل تعزيز التعدد اللغوي والثقافي والتأكيد على أن اللغات هي الأدوات الأقوى التي تحفظ وتطور تراثنا الملموس وغير الملموس.

رحاب علي