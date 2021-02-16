ريال مدريد الإسباني يخطط لاستعادة حكيمي

مدريد-سانا

يسعى ريال مدريد الإسباني بقوة لتدعيم مركز الظهير الأيمن بصفقة جديدة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني فإن ريال مدريد يفكر في التعاقد مع المغربي أشرف حكيمي نجم إنتر ميلان أو “آرون وان بيساكا” ظهير مانشستر يونايتد الانكليزي في الصيف المقبل.

وكان حكيمي لاعبا في صفوف ريال مدريد قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان في الصيف الماضي لقاء 40 مليون يورو.

أما وان بيساكا فقد انتقل من كريستال بالاس إلى الشياطين الحمر خلال صيف 2019 خلال صفقة بلغت 50 مليون إسترليني.

وعانى ريال مدريد هذا الموسم من كثرة إصابات كارفاخال وغيابه عن مباريات مهمة.