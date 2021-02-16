زراعة دير الزور: واقع محصولي القمح والشعير جيد ولم تسجل أي إصابات حشرية

دير الزور-سانا

أكدت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في محافظة دير الزور أن واقع جميع المساحات المزروعة بمحصولي القمح والشعير المروي جيد ولم تسجل اي إصابات حشرية.

وأوضح مدير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس رافع أبو العيش في تصريح لمراسل سانا أن واقع محصول القمح والشعير في المحافظة جيد ولم يتم تسجيل أي إصابات حشرية لغاية الآن لافتا إلى أن فرق التحري التابعة لدائرة الوقاية في المديرية تقوم بجولات مكثفة على حقول القمح للتحري عن الإصابة بحشرة السونا كما تم ابلاغ المزارعين بضرورة مكافحة الأعشاب العريضة والرفيعة في حقول القمح بينما تعمل المديرية على تأمين الجرارات والمرشات اللازمة للوقاية وإزالة الأعشاب الضارة.

يذكر أن المساحات المزروعة بمحصول القمح في المحافظة بلغت 27 ألف هكتار وبمحصول الشعير 6 آلاف هكتار.