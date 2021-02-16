القبض على عصابة تسرق منازل المواطنين في اللاذقية

دمشق-سانا

ألقى فرع الأمن الجنائي باللاذقية القبض على عصابة تقوم بسرقة منازل المواطنين.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه نتيجة المتابعة المستمرة من قبل فرع الأمن الجنائي باللاذقية بمراقبة المشبوهين وأرباب السوابق تمكنت إحدى الدوريات من إلقاء القبض على عصابة سرقة منازل مؤلفة من شخصين بعد الاشتباه بوضعهما ومصادرة المسروقات التي كانت بحوزتهما.

واشارت الوزارة إلى أنه وبالتحقيق مع الموقوفين اعترفا بما نسب إليهما بسرقة المنازل وكان آخرها سرقة منزل بقرية القنجرة ليتم القبض عليهما بعد السرقة بساعات.

وأكدت الوزارة أنه سيتم تسليم المسروقات لأصحابها أصولاً وتقديم المقبوض عليهما للقضاء.