غرام الذهب يرتفع 3 آلاف ليرة في السوق المحلية

دمشق-سانا

ارتفع سعر غرام الذهب اليوم عيار 21 ثلاثة آلاف ليرة سورية في السوق المحلية اليوم مقارنة بسعره يوم أمس.

ووفق النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق تلقت سانا نسخة منها فقد سجل غرام الذهب عيار 21 سعر 170 ألف ليرة مبيعاً و169500 ليرة للشراء فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 سعر 145714 ليرة مبيعاً و145214 ليرة للشراء.

وطلبت الجمعية من الحرفيين التقيد بالتسعيرة التي تصدر عنها موضحة أن أي سعر آخر ليس صحيحاً محذرة من أن أي حرفي يقوم ببيع أعلى من التسعيرة سيتحمل المساءلة القانونية.

أحمد سليمان