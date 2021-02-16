نائب المندوب الروسي بالأمم المتحدة: مواصلة أنشطة حفظ السلام

نيويورك-سانا

دعت نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة آنا إيفيستيغنيفا إلى تواصل أنشطة وعمليات حفظ السلام التي تضطلع بها القوات الدولية التابعة للأمم المتحدة رغم القيود التي فرضها تفشي وباء كورونا حول العالم.

ونقلت وكالة تاس عن إيفيستيغنيفا قولها في جلسة للجنة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن عمليات حفظ السلام إنه “على الرغم من الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة التي تسبب بها وباء كورونا فإن أنشطة حفظ السلام الدولية يجب ان تستمر في التطور في الاتجاه الصحيح مع الالتزام الكامل باحترام سيادة الدول المضيفة والامتثال للأهداف والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ عمليات حفظ السلام وموافقة الأطراف المعنية والحياد وعدم استخدام القوة إلا في حالة الدفاع عن النفس وحماية تفويض قوات حفظ السلام”.

وأوضحت إيفيستيغنيفا أنه على الرغم من الاضطرار لإجراء المحادثات الدولية عبر الانترنت نظراً لظروف الجائحة وهو ما يعقد مناقشة القضايا الحساسة فمن الضروري أن تحافظ جميع الدول على موقف بناء بشأن عمليات حفظ السلام مشيرة إلى ضرورة توجيه الانتباه إلى التهديدات المتزايدة لأمن قوات حفظ السلام مؤخراً.