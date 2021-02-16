الدولار في هبوط مع مراهنات على التعافي بفضل توزيع لقاح كورونا

سنغافورة- سانا

تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم وارتفعت العملات المرتبطة بالسلع الأولية إذ عزز إحراز تقدم في حملات التطعيم المضاد لفيروس كورونا آمال المستثمرين حيال التعافي.

وذكرت رويترز ان تداول الدولار جاء قرب مستويات منخفضة مهمة مقابل عملات أخرى وبلغ الدولار الاسترالي شديد التأثر بالمخاطرة أعلى مستوى في شهر عند 7802ر0 دولار أمريكي وبلغ الدولار النيوزيلندي ذروة خمسة أسابيع عند 7257ر0 دولار أمريكي.

وواصل الجنيه الاسترليني الذي قاد النشاط مكاسبه ليبلغ 3946ر1 دولار وهو أعلى مستوياته منذ نيسان 2018 إذ تتصدر بريطانيا العالم في وتيرة التطعيم للفرد وربحت العملة قرابة ثلاثة بالمئة من مستويات متدنية سجلتها أوائل شباط الجاري.

وارتفع اليورو 2ر0 بالمئة إلى 2150ر1 دولار ودفع ارتفاع أسعار النفط الدولار الكندي والكرونة النرويجية لأعلى مستوى في عدة أسابيع.

ونزل اليوان الصيني 1ر0 بالمئة إلى 4132ر6 للدولار بعد أن ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن بكين تدرس فرض قيود على صادرات معادن الأرض النادرة.

وبلغ الين الياباني أيضا أدنى مستوياته منذ أواخر 2018 مقابل اليورو والدولار الاسترالي وبلغ أدنى مستوى في خمس سنوات مقابل الفرنك السويسري عند 80ر118 ينا للفرنك.