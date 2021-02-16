بيلوسي: الكونغرس سيشكل لجنة مستقلة للتحقيق باقتحام أنصار ترامب الكابيتول

واشنطن-سانا

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن الكونغرس سيشكل لجنة مستقلة للتحقيق بملابسات اقتحام مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول في السادس من الشهر الماضي.

وقالت بيلوسي في تغريدة لها على موقع تويتر: “من أجل حماية أمننا ستكون خطوتنا التالية تشكيل لجنة خارجية مستقلة شبيهة بلجنة أحداث 11 أيلول للتحقيق والكشف عن الحقائق والأسباب المتعلقة بالهجوم الإرهابي الذي وقع يوم السادس من الشهر الماضي على مجمع الكابيتول”.

وكانت بيلوسي دعت في السابق إلى تشكيل مثل هذه اللجنة وقالت إنها “تعتقد أن هناك حاجة إليها”.

وكانت مجموعات من أنصار ترامب اقتحمت في السادس من كانون الثاني الماضي مبنى الكونغرس بتحريض منه وأسفرت أعمال العنف التي شهدها مقر “الكابيتول” عن مقتل خمسة أشخاص واعتقال 52 آخرين.