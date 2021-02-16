الرئيس العراقي: استهداف أربيل يمثل تصعيداً خطيراً وعملاً إرهابياً

بغداد-سانا

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن استهداف أربيل يمثل تصعيداً خطيراً وعملاً إرهابياً إجرامياً.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن صالح قوله في تغريدة له على تويتر اليوم إن استهداف أربيل الذي أوقع ضحايا يمثل تصعيداً خطيراً وعملاً إرهابياً اجرامياً يستهدف الجهود الوطنية لحماية امن البلاد وسلامة المواطنين مشيراً الى أن الخيار الوحيد أمام العراقيين هو تعزيز الجهود لاستئصال قوى الإرهاب والمحاولات الرامية لزج البلد في الفوضى.

وكان عدد من الأشخاص أصيبوا في وقت سابق اليوم إثر استهداف محيط مطار أربيل الدولي شمال العراق بعدد من الصواريخ.