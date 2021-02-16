روسيا تجدد التأكيد على حل القضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية

موسكو-سانا

جددت روسيا اليوم التأكيد على موقفها الثابت الداعم لحل القضية الفلسطينية استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان عقب اتصال هاتفي بين المبعوث الروسي الخاص للتسوية في الشرق الأوسط فلاديمير سافرونكوف ونائب وزير الخارجية الأمريكي هادي عمرو اليوم إن “الجانب الروسي شدد على أهمية تهيئة الظروف المواتية لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة برعاية الرباعية الدولية بهدف تسوية القضايا الأساسية الخاصة بالوضع النهائي على أساس المرجعيات القانونية الدولية المعروفة التي تنص على حل الدولتين”.

وأوضحت الخارجية الروسية أنه تم التأكيد على عدم جواز الخطوات أحادية الجانب كتوسيع عمليات الاستيطان بما في ذلك هدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية لافتة إلى أن أطراف الرباعية الدولية اتفقوا على عقد اجتماعاتهم بشكل منتظم.