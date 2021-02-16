تنظيم ضبوط بحق فعاليات تجارية مخالفة في طرطوس وإغلاق محطة وقود

طرطوس-سانا

نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة طرطوس سبعة ضبوط طالت فرن توسع الشيخ سعد لارتكابه مخالفة البيع بسعر زائد ومعتمدين اثنين لبيع الخبز لارتكابهما مخالفة التلاعب بنظام البطاقة الالكترونية من خلال تجميع البطاقات في منطقتي طرطوس والشيخ بدر.

وأشارت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أن باقي الضبوط طالت محال تجارية لارتكابها مخالفات تتعلق ببطاقة المواصفات في منطقة طرطوس وسحب عينتين للتحليل في منطقة صافيتا.

كما أغلقت عناصر المديرية محطة محروقات في “منطقة طرطوس” لارتكابها مخالفة نقص كيل في مضخة البنزين حيث تم ختمها بالشمع الأحمر وأحيل الضبط غلى القضاء المختص أصولاً.