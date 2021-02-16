الصحة العالمية: إصابات كورونا انخفضت إلى النصف خلال 5 أسابيع

جنيف-سانا

أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم للأسبوع الخامس على التوالي.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن غيبريسيوس قوله في إحاطة اليوم إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المبلغ عنها في جميع أنحاء العالم يتراجع للأسبوع الخامس على التوالي إذ تم تسجيل عدد الإصابات الأسبوع الماضي أقل عدد من الإصابات في أسبوع منذ شهر تشرين الأول من العام الماضي.

ووفقاً لغيبريسوس فإن عدد الإصابات الجديدة المسجلة أسبوعياً انخفض إلى النصف تقريباً خلال خمسة أسابيع.

وتجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم الـ 100 مليون بينما تجاوزت الوفيات95ر1 مليون حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق اليوم موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا ما يسمح ببدء توزيعه على بعض من أفقر دول العالم مشيرة إلى أنها أدرجت نسختين من لقاح أسترازينيكا اكسفورد ضد كوفيد 19 في حالات الطوارئ وهذه الموافقة تعطى الضوء الأخضر لهذين اللقاحين ليعلن عنهما عالمياً من خلال ألية كوفاكس المعنية ببرنامج التوزيع العادل للقاحات.

وكوفاكس مبادرة عالمية تم انشاؤها بعد بداية جائحة كورونا بهدف توزيع نحو ملياري جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس على البلدان الفقيرة.