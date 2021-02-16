استهداف مطار أربيل شمال العراق بالصواريخ وإصابة عدد من الأشخاص

بغداد-سانا

أصيب عدد من الأشخاص إثر استهداف محيط مطار أربيل الدولي شمال العراق بعدد من الصواريخ.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن مصدر أمني في شمال العراق قوله إن مطار أربيل الدولي استهدف بصاروخين سقط أحدهما على منطقة سكنية قرب المطار” بينما ذكر مصدر آخر أنه تم إطلاق عدد من الصواريخ صوب مدينة أربيل وضواحيها حيث سقطت على مواقع عديدة ووفق المعلومات الأولية هناك عدد من الجرحى مشيراً إلى أن الجهات المعنية لا تزال تواصل متابعتها وتحقيقاتها بهذا الصدد.

كما أكدت مصادر أخرى أن الاستهداف الصاروخي في محيط مطار أربيل أدى إلى سقوط جرحى وأضرار مادية مبينة أن أحد الصواريخ سقط قرب مجمع ناز سيتي السكني بالقرب من المطار مشيرة إلى أنه تم إغلاق المطار كإجراء احترازي.

وكان مصدر أمنى عراقي أعلن في وقت سابق سقوط ثلاث قذائف هاون ضمن محيط مطار أربيل الدولي شمال العراق.