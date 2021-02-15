ضبوط تموينية بحق مخابز وفعاليات تجارية في دمشق وطرطوس ودرعا

دمشق-سانا

نظمت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظات دمشق وطرطوس ودرعا عدداً من الضبوط التموينية خلال الساعات الـ 24 الماضية بحق فعاليات تجارية مخالفة في إطار متابعتها وضع الأسواق ومحطات الوقود والمخابز.

ففي دمشق ضبط عناصر المديرية 14 مخبزاً سياحياً لا يلتزم أصحابها بتسعيرة التموين المقررة وطالت الضبوط مخبز فرنجكجي “المزة” ومخابز تفاحة والربيع وزهرة حلب والخليل “مساكن برزة” ومخبز آدم “أسد الدين” ومخبز الدقاق “العمارة” ومخابز البيروتي والسلام والعابد “باب مصلى” ومخبزي كيلوبترا والركن الملكي “دمر” ومخبز اليمان الحديث “شارع بغداد” ومخبز تيستي سويت “نهرعيشة”.

وفي طرطوس نظم عناصر المديرية 15 ضبطاً تموينياً طالت فرن الجنينة لارتكابه مخالفة عدم التقيد بأوقات العجن وانتاج الخبز في منطقة بانياس ومطعماً في منطقة الشيخ بدر بمخالفة استخدام الخبز التمويني في المطاعم ومعتمدي بيع خبز في مناطق طرطوس وبانياس والشيخ بدر لارتكابهم مخالفات تنوعت بين تجميع البطاقات بقصد المتاجرة بمادة الخبز التمويني وبيعه دون جهإز والامتناع عن البيع والبيع بسعر زائد.

كما شملت الضبوط مخالفات عدد من المحلات والفعاليات التجارية تتعلق حيازة مواد منتهية الصلاحية والاتجار بها وعدم وجود بطاقة مواصفات وعدم حيازة فواتير شراء وعدم الإعلان عن الأسعار بالإضافة إلى سحب أربعة عينات للتحليل في مدينة طرطوس ومنطقة طرطوس وصافيتا والشيخ بدر.

وفي درعا نظمت المديرية 19 ضبطاً تموينياً طالت 6 مخابز خاصة هي مخبز نافعة ومخبز عابدين بمخالفة نقص وزن ربطات الخبز ومخبز كويا ومخابز أبو حصيني والرحمة والعامر في تسيل بمخالفة عدم التقيد بمواعيد العمل.

وشملت الضبوط أيضاً محال تجارية لارتكابها مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وإبراز فواتير غير نظامية وعدم الإعلان عن بدل خدمات.

علي عجيب