لافروف يناقش مع بيدرسن الخميس المقبل حل الأزمة في سورية

موسكو-سانا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيناقش مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسن يوم الخميس المقبل الحل السياسي للأزمة في سورية.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي اليوم إن وزير الخارجية الروسي سيلتقي في الثامن عشر من الشهر الجاري المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية “مشيرة إلى أنه سيتم خلال الاجتماع” مناقشة قضايا التسوية السياسية في إطار عمل لجنة مناقشة الدستور في جنيف ونتائج الاجتماع الدولي حول سورية الذي سيعقد في سوتشي يومي الـ 16 و17 من الشهر الجاري.

وتعقد يوم غد وبعد غد الجولة الخامسة عشرة من محادثات أستانا حول سورية في مدينة سوتشي الروسية.

وعقدت الجولة الرابعة عشرة من محادثات أستانا في العاصمة الكازاخية نور سلطان في العاشر والحادي عشر من كانون الأول عام 2019 وجددت الدول الضامنة لعملية أستانا في ختامها تأكيد التزامها القوى بسيادة ووحدة وسلامة أراضي سورية واستمرار التعاون حتى القضاء على التنظيمات الإرهابية فيها ورفض الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض سيادة وسلامة الأراضي السورية.