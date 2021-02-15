يخدم ألف دونم من الأراضي .. وضع طريق زراعي في ريف السويداء بالخدمة

السويداء-سانا

وضعت مديرية الخدمات الفنية في محافظة السويداء طريقاً زراعياً بالخدمة في قرية كفر اللحف بريف المحافظة بعد تسويته وتجهيزه ببقايا مقالع.

وذكر رئيس مجلس بلدية كفر اللحف نورس أبو فخر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الطريق المذكور الذي يبلغ طوله أكثر من 600 متر يخدم وصول المزارعين إلى أراضيهم المزروعة بالأشجار المثمرة البالغة مساحتها ألف دونم والتي تستفيد من بئر المكرمة الزراعي.

ولفت أبو فخر إلى أن هذا الطريق يساعد أيضاً في تسهيل حركة سيارات الإطفاء في حال نشوب أي حريق مؤكداً ضرورة ربط هذا الطريق خلال الفترة القادمة بطريق الحج الواصل بين مدينة السويداء وبلدة عريقة.

وتقع قرية كفر اللحف في الريف الغربي الشمالي للسويداء وتبعد عن مركز المحافظة 17 كيلو متراً.

عمر الطويل