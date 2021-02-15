اليونان تشهد أعنف تساقط للثلوج عليها منذ 12 عاماً

أثينا-سانا

أدت أعنف موجة تساقط للثلوج تشهدها اليونان منذ 12 عاماً إلى انقطاع التيار الكهربائي وتعطيل حركة النقل وأجبرت الناس على البقاء في منازلهم اليوم.

وذكرت رويترز أن موجة باردة اجتاحت البلاد بدءاً من يوم السبت الماضي لتصل فيها درجات الحرارة إلى 20 درجة تحت الصفر في شمال اليونان محدثة موجة نادرة من تساقط الثلوج في العاصمة أثينا بعد فترة من الطقس الذي كان دافئاً بشكل غير معقول.

وقال رئيس هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن تساقط الثلوج هذا هو “الأشد من حيث كثافته وحجمه منذ 12 عاماً”.

فيما أشارت الجهة المشغلة للشبكة العامة للطاقة إلى أنه جرى الإبلاغ عن انقطاعات في الكهرباء في البر الرئيسي باليونان وفي جزر قبالة ساحلها الشرقي اجتاحتها عواصف.

وذكرت فرقة الإطفاء أن ستة على الأقل جرى إنقاذهم من الثلوج منذ يوم أمس وأغلقت السلطات لفترة وجيزة أجزاء من الطرق السريعة وحثت العامة على تجنب السفر غير الضروري.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيراً من طقس شديد البرودة اليوم حيث يتوقع للموجة الباردة أن تستمر حتى الأربعاء المقبل وتتحرك نحو الجنوب إلى مناطق منها جزيرة كريت في البحر المتوسط.