برنامج داء السكري بالسويداء.. خدمات مجانية تستهدف 6713 مريضاً

السويداء-سانا

يضطلع برنامج داء السكري في مديرية صحة السويداء بدور مهم في توفير الخدمات الدوائية والتثقيفية المجانية للمرضى المسجلين فيه.

ووفق رئيس البرنامج الطبيب مازن أبو عمار فإن عدد المسجلين فيه يبلغ حاليا 6713 مريضا منهم 2715 يقدم لهم الانسولين و3567 مريضا الخافضات الفموية و431 مريضا يتلقون الانسولين والخافضات معا.

ووصل إجمالي عدد الخدمات التي وفرها البرنامج العام الماضي كما ذكر الطبيب أبو عمار إلى 56260 خدمة والشهر الماضي إلى 3986 خدمة مبينا أن البرنامج يغطي نحو 90 بالمئة من احتياجات المرضى من الخافضات و100 بالمئة تقريبا من الانسولين مع وجود انقطاعات أحيانا خارجة عن إرادة المعنيين بالقطاع الصحي نتيجة ظروف الحرب والحصار الاقتصادي الجائر المفروض على سورية.

ويتم اعتماد المريض بالبرنامج وفقا للطبيب أبو عمار بعد تشخيص حالته من قبل طبيب اختصاصي من البرنامج أو المشافي أو العيادات الخاصة بحيث يأخذ رقما خاصا به لتلقي الخدمات التي تكون شهرية بشكل عام أو أكثر من ذلك ووفق حاجة المريض للجرعة الدوائية اللازمة.

وجراء الظروف الصعبة التي تمر بها سورية يواجه البرنامج صعوبات أبرزها كما ذكر الطبيب أبو عمار انقطاعات الانسولين والخافضات أحيانا وكذلك عدم توافر أقلام الانسولين الخاصة بالأطفال منذ أكثر من تسعة أشهر بحيث يتم اللجوء إلى حقن المادة لهم بـ السيرانك أسوة بالفئات العمرية الأكبر.

ووفقا لمنسقة برنامج داء السكري بالسويداء بثينة فهد فإنه يتم توجيه المريض المسجل بالبرنامج إلى أقرب مركز صحي لمكان سكنه مبينة أن عدد المراكز الصحية التي تقدم خدمات البرنامج في المحافظة يبلغ 85 مركزا منها 18 مركزا يقدم الانسولين و67 مركزا خافضات الفم وذلك من خلال كادر تمريضي يصل إلى 179 ممرضا وممرضة مؤكدة ضرورة العمل بالفترة القادمة لتغطية جميع المراكز بالأطباء وبخدمات التحاليل الطبية.

ويجري ضمن البرنامج وفقا للمرشدة الاجتماعية بإدارته ناهد سابق دعم المرضى معنويا وتقليل مخاوفهم ومخاوف أهالي الأطفال المصابين وكذلك تعريفهم بكيفية التعايش مع المرض وممارسة اعمالهم وهواياتهم وتطبيق الإرشادات المطلوبة إضافة الى توزيع نشرات توعوية لإدارات المدارس حول كيفية التعامل مع أطفال السكري.

وخلال جولة مراسل سانا في مبنى إدارة البرنامج بينت المريضة أم حسين أنها تحصل على الخافضات الفموية منذ سنتين وتجد ارتياحا بالمعاملة بالبرنامج مع وجود انقطاعات أحيانا بالخافضات تدفعها للجوء إلى الصيدليات الخاصة.

في حين بين عمرو النبواني أن البرنامج يوفر لوالده الخافضات الفموية عبر مركز القرية الصحي منذ 13 عاما واليوم تم تحويله للأنسولين بعد إجراء عملية قلب مفتوح له.

عمر الطويل