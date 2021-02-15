علماء روس يطورون مادة تطيل عمر بطاريات الهواتف والسيارات ثلاث مرات عن البطاريات الحالية

موسكو-سانا

تمكن علماء في الجامعة الوطنية للبحث التكنولوجي الروسية من تصنيع مادة (نانوية) جديدة تطيل عمر خدمة بطاريات (أيون الليثيوم) المستخدمة في الأجهزة المنزلية والهواتف الذكية والسيارات الكهربائية.

ونقلت مجلة جورنال أو أولوز كمبوند المتخصصة عن العلماء قولهم “يتم توفير دورة الشحن والتفريغ في مثل هذه البطاريات من خلال حركة أيونات الليثيوم بين قطبين من القطب المشحون سالبا إلى القطب المشحون موجباً” مؤكدين أن هذه المادة سترفع مقدرة البطارية ثلاث مرات مقارنة بالمتواجدة في السوق.

وكان العلماء استخدموا طريقة التحلل الحراري للحصول على المادة النانوية وقاموا بتحويل محلول مائي مع أيونات المعادن اللازمة إلى ضباب باستخدام الموجات فوق الصوتية حتى حصلوا على كرات بحجم الميكرون قادرة على العمل في نظام أيون الليثيوم.