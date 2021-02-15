شركة آبل تستعد لطرح آيفون جديد بمواصفات عالية وشاشة تعمل بشكل دائم

واشنطن-سانا

كشف موقع (إنغادجيت) التقني المتخصص أن شركة آبل الأمريكية ستطرح جهاز آيفون جديداً ذا مواصفات عالية وشاشة تعمل بشكل دائم.

وأضاف الموقع أن آبل استعانت في هذا المجال بشاشة من نوع (إل تي بي أو) التي تعني شاشات أكسيد متعدد البلورات منخفض الحرارة الموفرة لبطاريات آيفون بتردد 120 هرتزا بحيث تعمل من خلاله الشاشة لتقديم عدد من المعلومات دون أي حاجة لأي إدخال.

وستدخل آبل أيضاً عدداً من التحسينات على كاميرا آيفون التي ستكون فائقة الاتساع وبتقنية التصوير الفلكي التلقائي الاستثنائية عن باقي الطرازات في هواتف آيفون إضافة إلى أن هواتف آيفون الجديدة ستجمع بين تقنيتي فتح قفل الشاشة و(فيس آي دي) للتعرف على الوجه وقارئ بصمة الأصابع المدمج في الشاشة اللمسية.