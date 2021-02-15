باحثون أستراليون يكتشفون علاجاً أكثر فعالية لسرطان دماغ الأطفال المميت

سيدني-سانا

اكتشف باحثون من معهد سرطان الأطفال بالعاصمة الأسترالية سيدني علاجاً جديداً محتملاً لسرطان دماغ الأطفال المميت اعتبروه العلاج الأكثر فعالية على الإطلاق بعد تجريبه في النماذج المختبرية لسرطان الأطفال غير القابل للشفاء.

ووفق الورقة البحثية التي قدمها الباحثون ونشرتها مجلة “نيتشر كومين كيشن” العلمية فإن العلاج هو عبارة عن مزيج دوائي محتمل تم تجريبه على الحيوانات المختبرية حيث أظهر في أول نماذج ثلاثية الأبعاد للورم أنه فعال بشكل مذهل في القضاء على الخلايا السرطانية.

وأظهر الاختبار قبل السريري أيضاً على نماذج الفئران أن تركيبة الدواء الجديد أدت إلى بقاء ثلثي الفئران على قيد الحياة وأوقفت تماماً نمو هذه الأورام شديدة العدوانية في هذه الفئران.

ويعتبر العلاج الدوائي الجديد الذي يخضع حالياً لتجارب مبكرة على سرطان البالغين هو العلاج الأكثر فعالية الذي تم اختباره على الإطلاق في النماذج المعملية لسرطان الطفولة المستعصي هذا وفق المجلة.