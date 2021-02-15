إنتاج واختبار هوائيات تسهم بتطوير تقنيات صناعة الرادارات

واشنطن-سانا

نجح باحثون أمريكيون في إنتاج واختبار هوائيات مصنوعة بطريقة الطباعة المجسمة تسهم بتطوير تقنيات صناعة الرادارات واستغلالها في تطبيقات جديدة.

ونقل موقع فيز دوت أورغ المتخصص في التكنولوجيا عن الباحثة آنا ستوم المتخصصة في مجال الهندسة الكهربائية قولها “إن الطباعة المجسمة هي وسيلة لإنتاج نماذج أولية بشكل سريع والحصول على العديد من التصميمات بتكلفة زهيدة”.

وأوضحت ستوم أن انخفاض وزن الأجزاء المصنوعة بطريقة الطباعة المجسمة يسمح بنقل التكنولوجيا إلى تطبيقات جديدة لم يكن بالإمكان التطرق إليها من قبل بسبب ثقل وزن الأجزاء المعدنية المماثلة.

ولفتت إلى أن قطع الغيار أو المكونات البديلة تكون عادة مصنوعة من مواد معدنية تحتاج إلى أسابيع من أجل تصنيعها ثم تركيبها في حين أن المكونات المصنوعة بطريقة الطباعة المجسمة مثل الأسطوانات أو الهوائيات يمكن تصنيعها خلال فترات تتراوح ما بين ساعات وأيام قليلة ثم تركيبها بسهولة دون تأخير.