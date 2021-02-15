الاتحاد يواصل صدارته للدوري الممتاز لكرة القدم لفئة الشباب

محافظات-سانا

استمر الاتحاد بصدارة الدوري الممتاز بكرة القدم لفئة الشباب رغم تعادله مع الحرية بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة.

وشهدت هذه الجولة الثالثة فوز تشرين على الكرامة والطليعة على الوحدة والشرطة على المحافظة والوثبة على حطين بذات النتيجة بهدفين لهدف والنواعير على الجيش بهدف دون مقابل وجبلة على المجد بهدف دون مقابل أيضاً.

وعلى ضوء النتائج المذكورة بقي الاتحاد بصدارة الترتيب بـ 42 نقطة يليه تشرين 35 نقطة والطليعة 29 نقطة والمحافظة 28 نقطة والوثبة 25 نقطة والنواعير 23 نقطة والحرية وحطين ولكل منهما 20 نقطة والكرامة والجيش 19 نقطة لكل فريق وجبلة 18 نقطة والشرطة 15 نقطة والوحدة 13 نقطة والمجد 5 نقاط.