وقفة تضامنية في جنين دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

شارك عشرات الفلسطينيين في مدينة جنين بالضفة الغربية اليوم في وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي مطالبين المجتمع الدولي بالعمل على الإفراج عنهم.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة التي نظمتها اللجنة الشعبية لإطلاق سراح الأسرى ونادي الأسير رفعوا الأعلام الفلسطينية وصور الأسيرين الشقيقين المضربين عن الطعام منذ شهر بلال وبسام ذياب والأسير الجريح نور الدين البيطاوي مطالبين كل المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية والصليب الأحمر بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف جرائمها بحق الأسرى والإفراج عنهم وفي مقدمتهم المرضى وكبار السن والمضربين عن الطعام.

وسلم المشاركون مذكرة إلى مديرة الصليب الأحمر في جنين ديما محاجنة يطالبون فيها بضرورة التدخل والعمل على إنقاذ حياة الأسرى.

ويواجه نحو 4500 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ظروف اعتقال قاسية حيث يعاني 1800 أسير منهم أمراضاً متعددة بسبب انتشار الأوبئة والجراثيم وبينهم نحو 700 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل وخاصة حالات الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي والشلل النصفي.