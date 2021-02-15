كوريا الجنوبية تسجل 344 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سيئول-سانا

سجلت كوريا الجنوبية اليوم أكثر من 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب عن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في البلاد قوله “إنه تم تسجيل 344 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 83869 إصابة كما تم تسجيل خمس حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للوفيات 1527 حالة وفاة”.

وارتفع عدد حالات الشفاء من الفيروس بمقدار 235 حالة شفاء عن اليوم السابق إلى 73794 حالة شفاء بينما زاد عدد المرضى الخاضعين للعلاج الطبي تحت الحجر الصحي.