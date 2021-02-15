لوحات تداخل فيها الخط مع الرسم ضمن معرض (عشق صوفي) للفنانة ريم قبطان

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الدفاع الروسية: إرهابيو جبهة النصرة و(الخوذ البيضاء) يحضرون لاستفزازات جديدة باستخدام السلاح الكيميائي في إدلب
2021-02-14
حزب مصري يدين جرائم ميليشيا(قسد)بحق الشعب السوري
2021-02-14
الجبهة الأوروبية للتضامن مع سورية في إسبانيا تطالب برفع الإجراءات الاقتصادية الغربية القسرية المفروضة على الشعب السوري
2021-02-14
الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان: الجولان المحتل أرض سورية ومقاومة الاحتلال الصهيوني مشروعة
2021-02-14
مذكرة أمريكية: (داعش) يستخدم الأراضي التركية كجهاز صراف آلي خاص به
2021-02-14
حزب تركي: نظام أردوغان زود الإرهابيين في سورية بالأسلحة والذخائر
2021-02-13
من الشرق الأوسط إلى آسيا الوسطى وأوروبا خريطة أطماع أردوغان تتمدد
2021-02-13
محليات
حي دير بعلبه في حمص يستعيد الحياة مع عودة أهله من التهجير
2021-02-15
سورية تؤكد أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة لم ولن تنجح في حماية شركاء كيان الاحتلال وعملائه من التنظيمات الإرهابية
2021-02-15
محطة الديرعلي … منارة لم تطفئها الحرب
2021-02-15
إخماد حريق نشب في الأحراش المحيطة بنهر الخابور في الحسكة
2021-02-15
جمعية تحول السجون من مكان للحجز إلى دور للإصلاح والتأهيل
2021-02-15
اكتشاف مستودع مواد مسروقة بعد إلقاء القبض على شخص مطلوب لتعاطي المخدرات في دير الزور
2021-02-15
أعمال صيانة ونظافة وتشجير ضمن يوم المجالس المحلية بدرعا
2021-02-15
رياضة
سان جيرمان يعلن غياب نيمار في مباراته ضد برشلونة
2021-02-15
انتر ميلان يفوز على لاتسيو بثلاثية في الدوري الإيطالي لكرة القدم
2021-02-15
برشلونة يتوج بكأس إسبانيا لكرة السلة
2021-02-14
أرسنال يفوز على ليدز يونايتد في الدوري الإانكليزي
2021-02-14
ريال مدريد يفوز على فالنسيا في الدوري الإسباني
2021-02-14
روما يفوز على أودينيزي في الدوري الإيطالي
2021-02-14
بمشاركة أكثر من 120 لاعباً ولاعبة… اختتام بطولة الجمهورية للمواي تاي-فيديو
2021-02-14
اقتصاد
غرام الذهب يرتفع ألفي ليرة
2021-02-15
ارتفاع أسعار النفط
2021-02-15
تقييم نحو 4200 عقار وفق المرسوم 66 في المنطقة التنظيمية الثانية (باسيليا سيتي)
2021-02-15
انكماش الاقتصاد الياباني العام الماضي لأول مرة منذ 2009
2021-02-15
نحو 77 مليار دولار حجم سوق الإعلان على الإنترنت بالصين عام 2020
2021-02-15
اختتم فعالياته..مئات الاتفاقات والعقود حصيلة معرض صنع في سورية التصديري
2021-02-14
زيادة في مبيعات مؤسسة الأعلاف وتجهيز معامل لرفع الإنتاج
2021-02-14
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الصحة: شفاء 79 شخصاً وتسجيل 43 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 3 حالات
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أهلنا في القنيطرة والجولان المحتل يحيون الذكرى الـ 39 للإضراب الوطني الشامل… الجولان سيبقى أرضاً وشعباً عربياً سورياً
أمام الرئيس الأسد… الدكتور الجعفري يؤدي اليمين الدستورية نائباً لوزير الخارجية والمغتربين
إصابة 6 مدنيين على الأقل بانفجار سيارة مفخخة في جنديرس بمنطقة عفرين
قوات الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بقذائف المدفعية على محيط بلدة عين عيسى بريف الرقة
39 عاماً على الإضراب ضد قرار الضم الباطل… أهلنا في الجولان السوري المحتل أكثر تشبثاً بأرضهم وإصراراً على مقاومة الاحتلال ومخططاته
لوحات تداخل فيها الخط مع الرسم ضمن معرض (عشق صوفي) للفنانة ريم قبطان
2021-02-15
تصوير: جنان بدران
معرض (عشق صوفي) للفنانة ريم قبطان
2021-02-15
najwa
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