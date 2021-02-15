طهران تعلن عزمها إيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي

طهران-سانا

جددت إيران التأكيد اليوم على عزمها إيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي في حال لم تلتزم الأطراف الأخرى بتعهداتها خلال الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي اليوم إن “الحكومة مكلفة بإيقاف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي بناء على قرار من مجلس الشورى الإسلامي بهذا الشأن” موضحاً أن الموعد النهائي الذي حدده القرار هو الـ 21 من شباط الجاري.

ولفت خطيب زاده في الوقت ذاته إلى أن هذا الإجراء “لا يعني إيقاف الرقابة” لأن إيران “ستبقى عضواً في معاهدة حظر الانتشار النووي ان بي تي ولكن سيتم إيقاف البروتوكول الإضافي” مبيناً أن إيران ستواصل التعاون مع وكالة الطاقة الذرية الدولية وبالإمكان إعادة ما تم اتخاذه من إجراءات بشرط التزام الأطراف الأخرى بتعهداتها”.

كما جدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية التأكيد على سلمية برنامح إيران النووي.

وسبق لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن دعا الإدارة الأميركية إلى تنفيذ التزاماتها بالاتفاق النووي “بدلاً من الثرثرة”.