برونزية لفريق الأولمبياد العلمي السوري في المسابقة الدولية للمعلوماتية

دمشق-سانا

أحرز فريق الأولمبياد العلمي السوري ميدالية برونزية في مسابقة info (1) cup الدولية للمعلوماتية التي نظمتها رومانيا عن بعد بمشاركة طلاب من 13 دولة.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه أن البرونزية حققها الطالب حسين أحمد بوسبيت من الفريق الوطني للأولمبياد العلمي السوري للمعلوماتية من محافظة دمشق مدرسة الباسل للمتفوقين مبينة أن هذه المشاركة الدولية الأولى لطلاب الاولمبياد العلمي السوري لعام 2021.

وأشارت الهيئة إلى أن المسابقة أجريت لمدة خمس ساعات من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية من ظهر أمس الأحد في مركزين امتحانيين في محافظة دمشق ضمن مقر هيئة التميز والإبداع ومحافظة حمص في جامعة البعث.

ومثّل سورية فريق الأولمبياد العلمي السوري للمعلوماتية المكون من أربعة مشاركين اثنان منهم وصلا إلى الفريق الوطني في شهر كانون الثاني 2021.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع اليافعين الموهوبين في مجال المعلوماتية وتقييم معرفتهم على المستويين النظري والعملي بهدف تأهيلهم للمشاركة في أولمبياد المعلوماتية العالمي وتطوير مستواهم في الاختصاص.

وكانت آخر مشاركات سورية الرسمية بهذه المسابقة عام 2019 حيث أحرز فريق الأولمبياد العلمي السوري ميدالية فضية وميداليتين برونزيتين.

منار ديب