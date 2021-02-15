ندوة حوارية حول كتاب (أوطان بطعم السفرجل) للأديب الدكتور عصام التكروري في ثقافي كفرسوسة

دمشق-سانا

أقام المركز الثقافي في كفرسوسة ندوة حول كتاب الأديب عصام التكروري “أوطان بطعم السفرجل” تضمنت فيلما عرض جوانب تطبيقية من الكتاب مع المعاني التي يريدها من ثقافة وأدب وفن وغناء.

كما تضمنت الندوة التي أدارها الإعلامي ملهم الصالح حواراً في ماهية الكتاب رد خلاله التكروري على الأسئلة النقدية والاستفسارات المطروحة عن مضامين المعاني والرموز والإيحاءات التي يتضمنها محتوى الكتاب من مقالات ونصوص مشيراً إلى أن الكتاب هو مقاربة أو دخول فيما يدور في الحياة عبر مواضيع تفيض عن حاجة القصيدة وهناك ما لا يمكن شرحه في الرواية مبيناً أن المحتوى هو أهم من حجم المادة لأن المحتوى هو الذي يصنف المادة وليس العكس.

ولفت إلى أن العقل بحاجة دائماً إلى ما يدفعه إلى الإعمار والإبداع وذلك بعد ما يتلقاه من معرفة وثقافات وإضافات تدله على الطريق الذي يمكن أن يبدع من خلاله مشيراً إلى أن غلاف الكتاب الذي صممته الفنانة ديدار عابدين أمين قدم دلالات على ما يحتويه الكتاب بشكل لائق.

وفي ختام الندوة وقع الشاعر التكروري الكتاب الصادر عن دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر.

حضر الندوة الدكتور مهدي دخل الله عضو اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي ومدير الثقافة في دمشق وسيم مبيض.

محمد خالد الخضر