قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عايدة شمال بيت لحم وبلدتي دير نظام وسردا في رام الله واعتقلت خمسة فلسطينيين.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس سبعة فلسطينيين في الضفة الغربية.

وتوغلت قوات الاحتلال شمال قطاع غزة المحاصر وجرفت مساحات من أراضي الفلسطينيين.

وذكرت وكالة وفا أن عدة آليات عسكرية للاحتلال توغلت في أراضي الفلسطينيين الزراعية شرق بلدة جباليا شمال القطاع وقامت بتجريفها.

وتتوغل قوات الاحتلال يومياً في أراضي الفلسطينيين على أطراف قطاع غزة المحاصر وتقوم بتجريفها لحرمانهم من زراعتها والاستفادة منها في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه عليهم منذ أعوام.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدات شعفاط وصور باهر وسلوان في مدينة القدس المحتلة وهدمت منزلين وعدة منشآت زراعية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الجرافات بلدتي شعفاط وصور باهر وهدمت منزلين واقتحمت بلدة سلوان وهدمت عدة منشآت زراعية .

وفي إطار تنفيذ مخططاتها العدوانية التهويدية تصعد قوات الاحتلال من عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية وخاصة بمدينة القدس المحتلة في ظل تجاهل المجتمع الدولي المطالبات الفلسطينية بالتدخل العاجل لوقف عمليات الهدم التي تؤدي إلى تهجير وتشريد الفلسطينيين وبضرورة تطبيق القرار الأممي 2334 الذي يطالب بالوقف الفوري للاستيطان.