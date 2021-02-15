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الهلال الأحمر بحماة يوزع سلات غذائية على 1200 أسرة في حلفايا

2021-02-15

حماة-سانا

وزع فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بحماة سلات غذائية على الأهالي المقيمين بمدينة حلفايا في ريف المحافظة الشمالي.

وأوضح مدير فرع المنظمة محمد وتي لمراسل سانا أنه تم توزيع 1200 سلة غذائية على الأسر العائدة إلى المدينة بعد أن تم أواخر العام الماضي إجراء تقييم ميداني للأسر الموجودة فيها بما يهدف إلى تعزيز استقرارهم وتلبية جزء من احتياجاتهم اليومية مبينا أن السلات تضمنت مختلف المواد والسلع الغذائية التي تحتاجها الأسرة من سكر ورز وزيت وطحين وعدس ومعكرونة.

وكان فرع الهلال الأحمر بحماة وزع أيضا الشهر الماضي 1090 سلة غذائية على الأسر القاطنة في مدينة حلفايا.

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