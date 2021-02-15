حملة تحصين وقائي مجانية ضد الحمى القلاعية للأغنام والماعز بالسويداء

السويداء-سانا

بدأت مديرية الزراعة بالسويداء حملة تحصين وقائي مجانية للأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية.

وذكر رئيس دائرة الصحة الحيوانية في المديرية الطبيب البيطري كميل مرشد في تصريح لمراسل سانا أن الحملة تستهدف نحو 350 ألف رأس بمختلف مناطق المحافظة لافتا إلى تواصل العمل حاليا بحملة تحصين للأغنام والماعز ضد مرض الانتروتوكسيميا.

وأضاف مرشد إن واقع الثروة الحيوانية بالمحافظة جيد ولا يوجد أي انتشار للأمراض السارية والمعدية مع ظهور بعض الحالات الفردية أحياناً والتي يسيطر عليها في حينها.

وأجرت مديرية الزراعة بالسويداء خلال العام الماضي 891 ألف عملية تحصين وقائية للأبقار والأغنام والماعز ضد الأمراض السارية والمعدية.