نحو 77 مليار دولار حجم سوق الإعلان على الإنترنت بالصين عام 2020

بكين-سانا

توسع حجم سوق الإعلان على شبكة الإنترنت بالصين ليصل إلى ما يقرب من 500 مليار يوان ما يعادل نحو 77 مليار دولار أمريكي خلال العام 2020 بزيادة 14 بالمئة على أساس سنوي.

ونقلت وكالة شينخوا عن أحدث تقرير للمركز الصيني لمعلومات شبكة الإنترنت قوله إن الإعلان على الإنترنت عبر الهواتف المحمولة حاز على الحصة السوقية الأكبر وبنسبة بلغت 85 بالمئة.

وأشار التقرير إلى أن المستهلكين ذوي الرأي الرئيسي أو أولئك الذين يمكنهم التأثير على أصدقائهم ومعجبيهم وتوليد سلوك استهلاكي يعيدون بناء سلسلة اتصالات التسويق عبر الإنترنت ويعززون الإعلانات.

وأصبحت منصات الشبكات الاجتماعية في الصين الآن موطناً لعدد كبير من المستهلكين ذوي الرأي الرئيسي الذين جذبوا عملاء من مختلف العلامات التجارية وشهدوا ظهور قيمة إعلاناتهم الخاصة تدريجياً.