15 شباط 1936.. أدولف هتلر يعلن عن بدء خطة إنتاج سيارة رخيصة الثمن في ألمانيا وكانت السيارة هي فولكس فاغن

دمشق-سانا

399 ق.م- الحكم على الفيلسوف سقراط بالإعدام.

1258 – هولاكو يدخل عاصمة الخلافة العباسية بغداد بعد إعلان الخليفة العباسي تسليم المدينة للمغول دون قيد أو شرط.

1898 – انفجار يغرق المدمرة الأمريكية /يو.اس.اس. مين/ في ميناء هافانا بكوبا ما أدى إلى إعلان الولايات المتحدة الحرب على إسبانيا فيما عرف باسم الحرب الأمريكية الإسبانية وهي الحرب التي جردت إسبانيا من كوبا والفلبين.

1936 – أدولف هتلر يعلن عن بدء خطة إنتاج سيارة رخيصة الثمن في ألمانيا وكانت السيارة هي فولكس فاغن.

1942 – سقوط سنغافورة بيد اليابان أثناء الحرب العالمية الثانية.

1994 – زلزال في جنوب سومطرة بإندونيسيا بقوة سبع درجات على مقياس ريختر قتل فيه 207 أشخاص.

2003 – مظاهرات عالمية للتنديد بالحرب على العراق جمعت ما بين 10 ملايين و15 مليون شخص في أكثر من 600 مدينة.

2004 – انهيار جزء بمساحة 100 متر من الطريق المؤدي إلى باب المغاربة أحد الأبواب الرئيسية للمسجد الأقصى بسبب أعمال الحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

2015 – تنظيم “داعش” الإرهابي يعدم 21 مصريا من العاملين في ليبيا والقوات المسلحة المصرية توجه غارات جوية لأهداف تابعة للتنظيم المتطرف في ليبيا.

من مواليد هذا اليوم…

1519- بيدرو مينينديز دي أفيلس مستكشف وبحار إسباني.

1873 -هانس فون أويلر شلبين عالم كيمياء حيوية سويدي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1929.

من وفيات هذا اليوم…

1928 – هربرت أسكويث رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1988 – ريتشارد فاينمان عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1965.

أعياد ومناسبات…

اليوم الوطني في صربيا

يوم الدفاع الشامل في سنغافورة.