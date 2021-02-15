مصدر عسكري : في تمام الساعة 1،18 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا برشقات من الصواريخ من إتجاه الجولان السوري المحتل وإتجاه الجليل مستهدفا بعض الأهداف في محيط مدينة دمشق ، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الدفاع الروسية: إرهابيو جبهة النصرة و(الخوذ البيضاء) يحضرون لاستفزازات جديدة باستخدام السلاح الكيميائي في إدلب
2021-02-14
حزب مصري يدين جرائم ميليشيا(قسد)بحق الشعب السوري
2021-02-14
الجبهة الأوروبية للتضامن مع سورية في إسبانيا تطالب برفع الإجراءات الاقتصادية الغربية القسرية المفروضة على الشعب السوري
2021-02-14
الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان: الجولان المحتل أرض سورية ومقاومة الاحتلال الصهيوني مشروعة
2021-02-14
مذكرة أمريكية: (داعش) يستخدم الأراضي التركية كجهاز صراف آلي خاص به
2021-02-14
حزب تركي: نظام أردوغان زود الإرهابيين في سورية بالأسلحة والذخائر
2021-02-13
من الشرق الأوسط إلى آسيا الوسطى وأوروبا خريطة أطماع أردوغان تتمدد
2021-02-13
محليات
ضبوط تموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة في عدد من المحافظات
2021-02-14
المهندس عرنوس لأعضاء مجلس الشعب عن محافظة دير الزور: الإصرار على استكمال إعادة المواطنين إلى مدنهم وقراهم المحررة من الإرهاب
2021-02-14
مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية
2021-02-14
إنجاز كل التحضيرات للمباشرة بتأهيل المحطة الحرارية بحلب
2021-02-14
التجارة الداخلية: غداً بدء طلب مخصصات السكر والرز على البطاقة الإلكترونية لأشهر شباط وآذار ونيسان
2021-02-14
إنجاز جميع أعمال هيكل القبو في موقع كلية الهندسة التقنية بطرطوس
2021-02-14
السويداء.. فعالية وطنية بذكرى إضراب أهلنا في الجولان المحتل ضد قرار الضم
2021-02-14
رياضة
برشلونة يتوج بكأس إسبانيا لكرة السلة
2021-02-14
أرسنال يفوز على ليدز يونايتد في الدوري الإانكليزي
2021-02-14
ريال مدريد يفوز على فالنسيا في الدوري الإسباني
2021-02-14
روما يفوز على أودينيزي في الدوري الإيطالي
2021-02-14
بمشاركة أكثر من 120 لاعباً ولاعبة… اختتام بطولة الجمهورية للمواي تاي-فيديو
2021-02-14
الكينية تشيبكويتش تسجل رقماً قياسياً في سباق خمسة آلاف متر
2021-02-14
انتصار جديد لديوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
2021-02-14
اقتصاد
اختتم فعالياته..مئات الاتفاقات والعقود حصيلة معرض صنع في سورية التصديري
2021-02-14
زيادة في مبيعات مؤسسة الأعلاف وتجهيز معامل لرفع الإنتاج
2021-02-14
حركة تسوق نشطة بمهرجان صنع في سورية بالسويداء
2021-02-14
المركزي: اتخاذ مجموعة من الإجراءات للتدخل في سوق القطع الأجنبي لإعادة الاستقرار وتحقيق التوازن فيه
2021-02-14
مصانع وورشات حلب عادت للعمل… وهذا ما قدمته في (صنع في سورية)-فيديو
2021-02-14
التوسع بعمليات زراعة الحقول المكشوفة ضمن المشروع الوطني لإكثار بذار البطاطا بالسويداء
2021-02-14
رقم قياسي جديد للعملة الرقمية بيتكوين
2021-02-14
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الصحة: شفاء 79 شخصاً وتسجيل 43 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 3 حالات
ميليشيا (قسد) تستولي بالقوة على المطاحن العامة (الجزيرة القامشلي الحسكة) وتنهب محتوياتها
المهندس عرنوس لأعضاء مجلس الشعب عن محافظة دير الزور: الإصرار على استكمال إعادة المواطنين إلى مدنهم وقراهم المحررة من الإرهاب
أهلنا في القنيطرة والجولان المحتل يحيون الذكرى الـ 39 للإضراب الوطني الشامل… الجولان سيبقى أرضاً وشعباً عربياً سورياً
أمام الرئيس الأسد… الدكتور الجعفري يؤدي اليمين الدستورية نائباً لوزير الخارجية والمغتربين
إصابة 6 مدنيين على الأقل بانفجار سيارة مفخخة في جنديرس بمنطقة عفرين
قوات الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بقذائف المدفعية على محيط بلدة عين عيسى بريف الرقة
39 عاماً على الإضراب ضد قرار الضم الباطل… أهلنا في الجولان السوري المحتل أكثر تشبثاً بأرضهم وإصراراً على مقاومة الاحتلال ومخططاته
مصدر عسكري : في تمام الساعة 1،18 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا برشقات من الصواريخ من إتجاه الجولان السوري المحتل وإتجاه الجليل مستهدفا بعض الأهداف في محيط مدينة دمشق ، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها
2021-02-15
2021-02-15
kamel
سابق
مراسل سانا: دفاعاتنا الجوية تواصل تصديها لصواريخ العدوان الإسرائيلي
التالي
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في محيط مدينة دمشق وتسقط معظم الصواريخ المعادية
انظر ايضاً
من تصدي دفاعاتنا الجوية للعدوان الإسرائيلي في أجواء محيط مدينة دمشق