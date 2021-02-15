مصدر عسكري : في تمام الساعة 1،18 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا برشقات من الصواريخ من إتجاه الجولان السوري المحتل وإتجاه الجليل مستهدفا بعض الأهداف في محيط مدينة دمشق ، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها