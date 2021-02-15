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مراسل سانا: دفاعاتنا الجوية تواصل تصديها لصواريخ العدوان الإسرائيلي

2021-02-15

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من تصدي دفاعاتنا الجوية للعدوان الإسرائيلي في أجواء محيط مدينة دمشق

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