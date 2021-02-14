ضبوط تموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة في عدد من المحافظات

دمشق-سانا

نظمت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظات دمشق وريفها واللاذقية وحماة عدداً من الضبوط التموينية خلال الساعات الـ “24” الماضية بحق فعاليات تجارية مخالفة في إطار متابعتها وضع الأسواق ومحطات الوقود والمخابز.

ففي دمشق ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدداً من محطات الوقود المخالفة لجهة عدم التزامها بالتعليمات الإدارية وهي محطات “التعاون والآب تاون بمشروع دمر ودعبول بدمر البلد وخزان حبيشة الوزان وخزان السومرية والسندباد بالمزة” حيث تم تنظيم الضبوط أصولاً وأحيلت إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي ريف دمشق نظمت عناصر المديرية 52 ضبطاً طالت مخابز تموينية في “عين ترما وببيلا وقطنا” بمخالفات نقص الوزن والتلاعب بالبطاقة الذكية إضافة إلى ضبط مركز مازوت في “راس المعرة” ومحال تجارية في “كفر بطنا” ارتكبت مخالفات حيازة مواد مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية كالألبسة والدهانات فيما طالت باقي الضبوط مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار والإعلان بسعر زائد وإعطاء فواتير غير نظامية.

وفي اللاذقية ضبط عناصر المديرية 327 كرتونة من مقبلات الأطفال منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري في مستودع بالمدينة وتمت وفق مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة سامر سوسي مصادرة كامل الكمية وتشميع المستودع وإحالة المخالف إلى القضاء المختص أصولاً.

كما نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة حماة 33 ضبطاً طالت مستثمر مخبز السقيلبية بمخالفة التصرف بكمية 3 أكياس دقيق تمويني قام بتهريبها من مخصصات المخبز اليومية ومحال بمخالفات متعددة منها عدم الاحتفاظ بفواتير المواد الغذائية “بن ونسكافيه وزعتر وسكر وزبدة ودقيق” والبيع بسعر زائد لمادة الحلويات والشاي وحليب النيدو وعرض وبيع بذور زراعية مختلفة ومواد منتهية الصلاحية “باذنجان وخيار وملفوف وتمر وماجي وكريم كراميل وعسل” ومخالفة عرض وبيع بسكويت وسكاكر أطفال وسائل جلي دون بيانات وتاريخ إنتاج على العبوات.

وطالت الضبوط مخابز “الراس وذي قار والمساكن” بمخالفة عدم مسك سجل المعتمدين ومخبز “الحريف” لإنتاج خبز سيئ الصنع وكذلك محلات وأشخاص بمخالفة المتاجرة بالبنزين بطرق غير مشروعة ومخالفة فرم اللحم بشكل مسبق والتعامل باللحم المذبوح خارج المسلخ البلدي ومحل بمخالفة بيع سندويش الشاورما بسعر زائد ومطعم ومحلين بمخالفة حيازة مواد مصابة بالتعفن وفاسدة ومنتهية الصلاحية في حي الصابونية ومحلين بمخالفة عرض الكعك والمعجنات دون تغطية وتم سحب عينات من المواد للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.