اختتم فعالياته..مئات الاتفاقات والعقود حصيلة معرض صنع في سورية التصديري

دمشق-سانا

أثمر معرض صنع في سورية التصديري التخصصي للألبسة ومستلزمات الإنتاج الذي اختتمت فعالياتها مساء اليوم عن التوصل إلى مئات الاتفاقات والتفاهمات وتوقيع عقود لتصدير المنتجات النسيجة السورية للشركات المشاركة في المعرض إلى الأسواق الخارجية وخاصة السوق العراقية.

المهندس فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية أكد في تصريح لمندوب سانا أن المعرض كان من أنجح الدورات سواء على صعيد الحضور المكثف للصناعيين.. المنتجين الحقيقيين أو الوجود النوعي لرجال الأعمال العرب الذين بلغ عددهم نحو ألف رجل أعمال من عدة دول عربية لافتاً إلى أن أيام المعرض شهدت توقيع عدد كبير من عقود التصدير للبضائع المنتجة محلياً إلى أسواق الدول العربية وهو ما سيكون له أثر إيجابي على صعيد دعم العملية الإنتاجية والمنتجين والصناعيين بشكل عام.

من جهته أشار محمد زيزان عضو اللجنة المنظمة للمعرض إلى ضرورة مواصلة دعم الصناعة بشكل عام ودعم معارضها ودعم الصادرات بكل السبل الممكنة وتوفير الآلية المناسبة لتحويل قيم الصادرات إلى الصناعيين المنتجين ومساعدتهم بكل الوسائل المتاحة.

وافتتح معرض”صنع في سورية”التصديري التخصصي للألبسة والنسيج في مدينة المعارض بدمشق في الحادي عشر من الشهر الجاري بمشاركة أكثر من 360 شركة متخصصة بالألبسة الرجالية والولادية و”اللانجرى”والنسائية والجوارب والقطنيات والأقمشة ومستلزمات الإنتاج إضافة إلى شركات الشحن من مختلف المحافظات توزعت بين خمسة أجنحة رئيسة على مساحة 15500 متر مربع.

احمد سليمان