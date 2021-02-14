زيادة في مبيعات مؤسسة الأعلاف وتجهيز معامل لرفع الإنتاج

دمشق-سانا

زادت مبيعات المؤسسة العامة للأعلاف من مختلف المواد العلفية حتى نهاية عام 2020 بشكل لافت لتبلغ نحو 617109 طناً محققة قفزة كبيرة عن الأعوام السابقة وفق بيانات المؤسسة التي حصلت سانا على نسخة منها.

معاون مدير عام المؤسسة المهندس عدي عمر أكد في تصريح لـ سانا أن عملية التدخل الإيجابي بقطاع الثروة الحيوانية مستمرة عبر تأمين مقنن علفي بأسعار منافسة وجودة عالية ما يضمن نوعا من الاستقرار بأسعار العلف مشيراً إلى أن تسجيل زيادة كبيرة في كميات المبيعات من المقنن العلفي المخصص لمختلف القطعان مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2019 هو نتيجة توسع عمل المؤسسة.

وبين عمر أن معدل إنتاج مادة “الكبسول” للعلف في معامل دمشق وحمص وطرطوس زاد خلال الفترة نفسها بنسبة كبيرة حيث بلغ الإنتاج في المعامل الثلاثة أكثر من 51235 طن موضحاً أن العمل جار لتجاوز الأضرار التي لحقت بمراكز التوزيع والمستودعات والمجففات الخاصة بالمؤسسة جراء الاعتداءات الإرهابية إضافة إلى تطوير وتجهيز معامل الأعلاف المتوقفة وإعادتها إلى لعمل لزيادة الانتاج ومنها إعادة تأهيل معمل أعلاف تل بلاط في حلب وهو حالياً في المراحل الأخيرة فضلاً عن إعادة تأهيل معمل أعلاف كفربهم في حماة .

وكشف عمر عن تعاقدهم مع المؤسسة العامة للطرق والجسور لإنشاء مجفف لمادة الذرة في دير حافر بحلب بهدف استلام محصول الذرة من الفلاحين خلال الموسم القادم والاستغناء عن الاستيراد نهائياً وتوفير المادة للمربين ما يشجع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة.

بشرى برهوم