طلاب الأولمبياد العلمي السوري يشاركون في المسابقة الدولية للمعلوماتية

دمشق-سانا

شارك طلاب الأولمبياد العلمي السوري اليوم في مسابقة info (1) cup الدولية للمعلوماتية التي نظمتها رومانيا “عن بعد” بمشاركة طلاب من 13 دولة.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه أن الفريق السوري المشارك ضم كلا من الطلاب حسين بوسبيت ويزن الحمصي العطار من محافظة دمشق وعمار الفين ومحمد عمرو ناصيف من محافظة حمص.

واستمرت المسابقة خمس ساعات متواصلة بالتوقيت نفسه في الدول المشاركة وبالارتباط الالكتروني المباشر بين الطلاب واللجنة العلمية في رومانيا.

وتضمنت المسابقة مجموعة من المسائل باللغة الإنكليزية تتطلب مقدرة عالية على التحليل والتفكير المنطقي في مجال البرمجة والخوارزميات وسيتم تقييم الحلول باستخدام نظام التقييم التلقائي المطابق للنظام المستخدم في الأولمبياد العالمي للمعلوماتية.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع اليافعين الموهوبين في مجال المعلوماتية وتقييم معرفتهم على المستويين النظري والعملي بهدف تأهيلهم للمشاركة في أولمبياد المعلوماتية العالمي وتطوير مستواهم في الاختصاص.

وكانت آخر مشاركات سورية الرسمية بهذه المسابقة عام 2019 حيث أحرز فريق الأولمبياد العلمي السوري ميدالية فضية وميداليتين برونزيتين.

هيلانه الهندي