المهندس عرنوس لأعضاء مجلس الشعب عن محافظة دير الزور: الإصرار على استكمال إعادة المواطنين إلى مدنهم وقراهم المحررة من الإرهاب

دمشق-سانا

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس خلال لقائه أعضاء مجلس الشعب عن محافظة دير الزور إصرار الحكومة على استكمال إعادة المواطنين إلى مدنهم وقراهم المحررة من الإرهاب وتوفير البنى التحتية والخدمات الأساسية وفق برامج وخطط مدروسة تسهم في إعادة إعمار ما دمره الإرهاب مشيراً إلى أهمية استثمار جميع المساحات القابلة للزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الأساسية وتخفيض فاتورة الاستيراد.

وبين المهندس عرنوس أهمية التشاركية بين الجهات الشعبية والفريق الحكومي لتنفيذ الخطة المقرة لإعادة الحياة الطبيعية إلى المحافظة وإقامة المشاريع الحيوية التي من شأنها دعم القطاعين الخدمي والتنموي والإضاءة على مكامن الخلل واجتراح الحلول لمعالجتها لافتاً إلى أن صمود المحافظة في وجه الإرهاب وداعميه يفرض بذل المزيد من الجهود للتخفيف من تبعات الحرب الإرهابية على أبناء المحافظة الشرفاء والعمل على استثمار الموارد المتاحة بالشكل الأمثل لتحسين الواقعين المعيشي والخدمي.

وتركزت الطروحات حول دعم القطاع الصحي وتوفير الكادر المتخصص وتوفير متطلبات عملية التربية وتحسين واقع التيار الكهربائي وتأهيل الجسور والطرقات المدمرة جراء الإرهاب وتوفير الآليات اللازمة لعمل الوحدات الإدارية وتوفير متطلبات الخطة الزراعية وإعادة حركة الطيران عبر مطار دير الزور وضبط عمل الأفران وتفعيل التدخل الإيجابي عبر صالات السورية للتجارة.

وفي رده على المداخلات أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه يجري العمل على توفير الكادر الطبي لمشفى دير الزور على مدار السنة وإعادة الكادر التعليمي لمدارس المحافظة إضافة إلى دعم القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي وزيادة الإنتاج وإعطائه الأولوية لجهة توفير الاعتمادات اللازمة لذلك موضحاً أنه سيتم بذل كل الجهود الممكنة لتحسين الواقع الكهربائي في المحافظة.